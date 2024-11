Tvzap.it - “Grande Fratello”, Shaila Gatta finisce nei guai: l’accusa è gravissima (VIDEO)

Leggi tutto su Tvzap.it

News tv. “”,neiè finita di nuovo al centro dell’attenzione nella Casa del. Non è una novità, penserà qualcuno di voi. La prima parte della puntata di lunedì 4 novembre 2024 si è concentrata sul rapporto tra la ballerina e Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini si dilungato parecchio sul triangolo ormai sfumato con Javier Martinez, che ha messo in difficoltà la giovane, riferendo di un presunto commento di lei fatto sotto il piumone. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, cos’è successo trae Javier dopo la puntata: pubblico incredulo () Leggi anche: “”, esplode il caos nella notte: Lorenzo su tutte le furie () “”,nei) Javier Martinez aveva raccontato a Maria Vittoria e Amanda cheavrebbe utilizzato un termine omofobo per descrivere Lorenzo Spolverato.