Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti fanno un grattacielo. A Chicago

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Anche da Urbania si può progettare un. Sembrerà strano che all’ombra del bel barco ducale che fu di Federico da Montefeltro si pensi a architetture tipiche di oltre oceano ma all’Istituto Superiore Della Rovere non si porgono limiti, merito di un concorso di progettazione denominato "Yes is More" dedicato aglidel quarto anno del corso di Costruzione Ambiente e Territorio. Glidovranno progettare unda inserire in una precisa posizione nel centro del quartiere direzionale di, metropoli simbolo per eccellenza dell’iconica struttura architettonica, creando un progetto per una torre che sia all’avanguardia e fuori dagli schemi e che porti avanti un ragionamento sulla relazione tra gli imponenti grattacieli e il mondo naturale e la comunità che li circonda.