Gaza | almeno 70 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore sotto i bombardamenti israeliani

La comunità internazionale esprime preoccupazione per l’escalation di violenze e l’aumento delle vittime civili nella Striscia di, 5 novembre 2024 – Continua a salire il numero delle vittime civili nella Striscia di, dove le24 ore sono state segnate da intensi. Secondo fonti mediche riportate da Al Jazeera,70sono statinegli attacchi aerei e d’artiglieria. Tra le vittime, vi sono anche 13 bambini, morti insieme ad altri civililoro case, colpite durante le incursioni. In particolare, il quartiere residenziale di Beit Lahiya, situato nel nord della Striscia, è stato bersaglio di ripetuti attacchi che hanno colpito abitazioni e strutture civili. L’agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che in quest’area sono state registrate25 morti, tra cui donne e bambini.