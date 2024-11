Unlimitednews.it - Gasperini “Mi aspetto il miglior Stoccarda, squadra forte”

(GERMANIA) (ITALPRESS) – “Nel dubbio ci aspettiamo il. Abbiamo tutti ben presente le partite con laJuventus e con il Real, miuna, compatta eorganizzata, una partita difficile, anche noi cercheremo dimettere in campo quel momento positivo che stiamo vivendo. I conti sono presto fatti, già si capisce quanto basti poco per risalire o perdere delle posizioni. I due punti che non siamo riusciti a conquistare col Celtic sicuramente pesano, dobbiamo andare a cercarli in tutti i campi. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro lo. “I due punti che non siamo riusciti a conquistare col Celtic sicuramente pesano, dobbiamo andare a cercarli in tutti i campi.