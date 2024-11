Endurance Fuxiateam domina in Puglia | Costanza Laliscia alla 4 vittoria

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 5 nov. (askanews) – Con lariportata lo scorso weekend nell’Internazionale insi conferma come una delle più grandi interpreti dell’equestre. A Carovigno, in provincia di Brindisi, la punta di diamante del, in sella al purosangue arabo di 13 anni Kasimir dell’Orsetta, di proprietà di Nicolò Trotta, si è imposta nella CEI3* sulla distanza di 143 km, una gara condotta in modo impeccabile che l’ha vista sempre in testa, dall’iniziofine, con una media di 16,111 km/h e una straordinaria intesa con Kasimir dell’Orsetta, che ha fatto registrare eccellenti tempi di recupero, e al quale è stato assegnato il premio Best Condition dcommissione veterinaria. Perquesto risultato rappresenta un traguardo straordinario che pochi atleti possono vantare: è la sua quartadell’anno in una CEI3* – categoria che prevede gare da 140 fino a 160 km – e la sesta conclusa con successo.