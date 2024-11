Elezioni Usa risultati in diretta tv in Italia | orari e quando finiscono

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Stati Uniti al voto oggi per lepresidenziali del 5 novembre. Per scoprire chi vincerà l’acceso duello tra Donald Trump e Kamala Harris bisognerà affrontare inuna maratona notturna. IdelleUsa saranno seguite indai mediani: eccoe canali. Il servizio pubblico mette in campo tutte le reti: Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 saranno i canali protagonisti di una no-stop che comincerà alle 23.40 sulla rete ammiraglia Rai con un’edizione speciale di ‘Porta a porta’, in collaborazione con il Tg1, che si concluderà alle 6.30la programmazione dedicata proseguirà con uno ‘Speciale Tg1’ in onda fino alle 9.50, seguito da uno Speciale Tg2 dalle 10 a mezzogiorno, e quindi di nuovo lo Speciale Tg1 dalle 14.00 alle 15.00.