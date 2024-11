Metropolitanmagazine.it - Elena Santarelli parla della malattia del figlio Giacomo: “Abbiamo sconfitto il tumore, ma sappiamo che può tornare”

“Nella nostra famiglia e nella mia vita c’è un prima e un dopo il 30 novembre 2017, la data in cuiricevuto la diagnosi dicerebrale di nostro, che allora aveva 8 anni, mentre Greta, sua sorella, era nata da meno di un anno”:torna spesso aredi suoera un bambino come gli altri, sano e sereno, a un certo punto ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e vomito a getto, entrambi frequenti. Sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma non capivo cosa”, racconta la showgirl al CorriereSera. Dopo i controlli è arrivata la diagnosi: “È sempre uno shock. Qualsiasi mamma si spaventa anche solo all’idea di dover far operare ildi appendicite. Cosa può essere sentire la parola cancro? Terrore, ansia e pure rabbia.