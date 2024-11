Thesocialpost.it - Election Day: tutto quello che c’è da sapere su come sarà eletto il Presidente degli Stati Uniti

Siamo infine giunti all’Day, unoeventi politici più seguiti e influenti al mondo, con milioni di americani che si recano alle urne per eleggere il. Questa guida esplora il processorale americano, la posta in gioco e le scadenze per determinare il nuovo, analizzando anche i fattori chiave che influenzano la decisioneri. Quando si vota efunziona il sistema Negli, l’Day cade sempre il primo martedì di novembre. Nel 2024, il giorno delle elezioni è fissato per il 5 novembre. I seggi aprono generalmente tra le 6 e le 8 del mattino, a seconda dello stato, e chiudono intorno alle 20:00 ora locale. Con il fuso orario, ciò significa che in Europa, i risultati iniziali cominciano a emergere verso l’alba del giorno successivo.