Ecco perché la chiamo Renault 5 elettrica chissenefrega

di Carblogger Et voilà la5 E-Tech, enfin. Un po’ emoziona, come un’auto nuova in genere non emoziona più. Forseha una linea di un passato che non passa, forsefa effetto a chi ha una certa età. Anche se mi sembra lo faccia pure a chi di anni ne ha molti meno, come quel giovane pubblico che s’incontra, che so, ad Auto e Moto d’Epoca, dove la storia s’intreccia a tatuaggi e videogame.5 E-Tech, a Nizza ne ho guidata una gialla, colore di lancio insieme al verde mela. Nel 1972, al teatro Marigny di Parigi, la capostipite 5 benzina tre porte (anche cinque dal 1979, oggi è solo a cinque) esordì gialla e arancione. E lanciata dai creativi di Publicis come un’auto dalla vita propria. La chiamarono pomposamente strategia dell’antropomorfismo, parolone per dire fornita di aspetto umano.