Bergamonews.it - Donizetti Studio: nuovi eventi per adulti e bambini fra teatro, giochi di luce e letterine

Bergamo. “. Uno sguardo dalsulla città”, la moderna struttura circolare dalle pareti trasparenti della Fondazione, nel cuore di Bergamo, si prepara a chiudere l’anno conlaboratori pertra inaspettate trame narrative,die le tanto amateper Santa Lucia e Babbo Natale. Protagonista a novembre sarà il laboratorio di narrazione teatrale per“Vita, morte e miracoli di noi poveri esseri umani”, in due incontri complementari il 18 e il 25 novembre, dalle 18.00 alle 20.00 (iscrizioni entro venerdì 15 novembre), che offriranno spunti di riflessione tanto inusuali quanto interessanti. Punto di partenza del laboratorio è infatti il dies natalis, che, per i Santi, non è il giorno della loro nascita, bensì il giorno della loro morte, perché la morte non è vissuta come la fine ma come la tappa di un viaggio.