Thesocialpost.it - Cosenza, incidente sulla Statale 106: muore il padre, ferito gravemente il figlio

Un gravestradale è avvenuto oggi106, nel tratto urbano di Corigliano-Rossano, all’altezza di contrada Torricella. Nel primo pomeriggio, una violenta collisione tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un uomo di 45 anni, residente a Schiavonea, che si trovava a bordo del motociclo. Con lui viaggiava il, rimastonell’. Le circostanze della tragedia non sono ancora chiare, e gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Leggi anche: Palermo, Smart investe un pedone: Antonino morto per il violento impatto La dinamica A causa dell’impatto, il motociclo ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno collaborato con i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.