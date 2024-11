Iodonna.it - Conosciuto anche come Bonus Bollette, si tratta di uno sconto introdotto applicato direttamente in bolletta per aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere i costi delle utenze domestiche di luce, acqua e gas

Il “sociale per disagio economico“, più semplicemente detto, è un importante aiuto per leche faticano a pagare ledi, gas edal Decreto Rilancio, il contributo si traduce in unosulle. La buona notizia è che ilè stato confermatoper il 2025, e a meno che non ci siano cambiamenti nella Legge di Bilancio, i requisiti per ottenerlo e il modo in cui viene calcolato dovrebbero rimanere gli stessi. Energia e caroal centro del Ravello Energy Festival Xriconfermato Va, innanzitutto precisato che il contributo sulleviene concesso per dodici mesi e su una sola fornitura per ogni tipo di servizio, cioè elettrico, gas e idrico.