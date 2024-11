Cinecittà World | si accende il Natale delle meraviglie tra luminarie cinesi e il grande show sul ghiaccio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Quest’anno ilsidi un nuovo mondo: Oriental, viaggio nel misterioso Oriente con maestose. Torna il Villaggio di, con la casa di Babbo, il mercatino e 10 attrazioni a tema. Gli ospiti potranno lasciarsi stupire da Christmas on Ice, lo spettacolaredi pattinaggio sul, nel nuovo Palastudio e divertirsi con la festa di Capodanno piùd’Italia. Tutto in un solo biglietto. Oriental: il festivalDa novembre il Parco divertimenti di Roma celebra la festa più amata con una nuova area a tema. Oriental, il Festivalè un percorso di luci, grandiose architetture, animali esotici, miti e leggende, nonché una vera esperienza culinaria di cibo cinese. 220 installazioni luminose, alte fino a 8 metri, disegnano un percorso fiabesco che si snoda attraverso due mondi: il Palazzo del Dragone, leggendario reame subacqueo residenza del Re dei mari, abitato da una varietà di creature come il Primo Ministro Tartaruga, il Generale Granchio, i soldati Gambero e Pesce, e poi Oriental Wonderland, il paese, dove la mitologia cinese prende vita tra animali fantastici come la Fenice o il leggendario Dragone Cinese, animatronico animato di oltre 30 metri.