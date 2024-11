Anteprima24.it - Caserta, partono i lavori del Consorzio Asi a Via Edison

Tempo di lettura: 2 minutila settimana prossima idelAsiper la riqualificazione di via, nell’agglomerato industriale di-località Lo Uttaro. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione della sede stradale, la realizzazione di un nuovo tratto della rete idrica e la predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione che sarà completato in sinergia con il Comune di. L’intervento, che migliorerà la fruibilità e la funzionalità di un’arteria a servizio delle aziende e di collegamento tra i comuni, viene attuato grazie ai proventi delle quote di gestione e manutenzione consortili. Nello stesso tratto, nei mesi scorsi, ilha effettuato un’importante opera di pulizia attraverso il diserbo e il taglio dell’erba riqualificando l’intera area.