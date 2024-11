Ilfattoquotidiano.it - Caos nel governo israeliano, blitz della polizia nell’ufficio di Netanyahu. Il premier: “Spedizione di caccia senza precedenti”

È in corso un terremoto all’interno delguidato da Benjamin. Mentre ilannuncia il licenziamento del ministroDifesa, Yoav Gallant, e dopo l’arresto, il 3 novembre scorso, del suo portavoce, accusato di essere la talpa che ha permesso la fuga di notizie altamente riservate durante i colloqui su Gaza, Channel 12 diffonde la notizia di un’irruzionedel capo del, in un’operazione. Fonti vicine acitate da Haaretz sostengono inoltre che ilsta valutando la possibilità di licenziare anche i capi dell’Idf, Herzi Halevi, e dello Shin Bet, Ronen Bar, in quella che appare sempre di più una resa dei conti interna all’esecutivo di Tel Aviv proprio nel giorno in cui l’attenzione internazionale è concentrata sulle elezioni americane.