.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/25, risultati e marcatori della 6^ giornata

Leggi tutto su .com

In C1 il Chiaravalle batte il Cagli, Pietralacroce ko contro il Gagliole, pari per il Cerreto d’Esi. In C2 prima vittoria per il Ciarnin, pari tra Aurora Treia e Avenale, il Castelfidardo vince a Cingoli contro la Polisportiva Victoria VALLESINA, 5 novembre– Siamo arrivati alla sestadiC1 e C2 dia 5 regionale e si stanno delineando le situazioni di classifica che ci accompagneranno da qui in avanti. Andiamo a scoprire insieme tutti idiC1 Per quanto riguarda laC1, come in B per le nostre tre squadre abbiamo una vittoria, un pari e una sconfitta. Partiamo dal ko del Pietralacroce: i dorici perdono 3-4 in casa contro il Gagliole e incappano nella seconda partita persa di fila, nonostante il gol di Frezzotti e la doppietta di Lombardi.