Thesocialpost.it - Amici, il commento di Oriella Dorella scatena il web: “Dovresti dimagrire”

Come ogni domenica è tornato immancabile l’appuntamento con il talent show di Canale5,di Maria De Filippi. In questa puntata non sono mancate le sorprese, come la proposta di eliminazione di Luk3 da parte di Anna Pettinelli o TrigNO a rischio eliminazione per aver infranto il regolamento in più di un’occasione. Per quanto riguarda le esibizioni quella di Alessia è stata applaudita da, anche se c’è stato un piccolo momento di tensione al termine. Durante l’episodio del 3 novembre, mentre apprezzava l’esibizione della ballerina, l’étoile del Teatro alla Scala ha fatto un’osservazione sul peso dell’allieva, suggerendo di prestare attenzione alla linea e facendo riferimento alla necessità di “rientrare nei ranghi.” Nonostante Alessia abbia risposto con un “grazie” e un sorriso, ilha generato un’ondata di gelo in studio.