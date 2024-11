Lanazione.it - 5 novembre, superluna e stelle cadenti d’autunno: come vederle dalla Toscana

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 52024 – Occhi al cieloanche a: questo mese infatti regalerà molti spettacoli celesti. Il 15 di questo mese l’appuntamento è con la luna piena di, soprannominata anche “Luna Fredda” o “Luna del Castoro” perchè simboleggia l’inizio della stagione invernale. Si tratta di un momento in cui il tempo sembra essere sospeso tra due stagioni, che viene associata alla riflessione, al cambiamento, una fase lunare che anticamente si credeva potesse dare la spinta necessaria a iniziare qualcosa o modificare le cose che non vanno nella nostra vita. Un fenomeno che coincide con la, che vuol dire che, trovandosi nel punto più vicino alla Terra, la luna sembrerà più grande e luminosa rispetto al solito. Ma non è finita qui, perchéregala anche lo spettacolo delle