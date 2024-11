Universalmovies.it - 42TFF | Sharon Stone e Matthew Broderick tra gli ospiti internazionali

Le star di Hollywoodsaranno tra glidi, l’edizione 2024 del Torino Film Festival. A poche settimane dalla partenza ufficiale, la nuova edizione del Torino Film Festival continua a fornire aggiornamenti importanti dalla fantastica lista dipresenti durante la kermesse. Dopo l’annuncio ufficiale di Ron Howard come apripista con il suo “Eden” (il nostro articolo), la direzione diha confermato la presenza della diva senza tempoe del bravissimo attore. In particolare lasarà presente in occasione della proiezione di uno dei suoi film più rappresentativi “Pronti a morire” di Sam Raimi, mentre– accompagnato dalla moglie Sarah Jessica Parker – racconterà al pubblico il suo rapporto con Marlon Brando vissuto durante le riprese di “Il Boss e la Matricola”, di cui è stato il giovane co-protagonista e che sarà proiettato all’interno della retrospettiva dedicata a Brando.