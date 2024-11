Wta Merida 2024 | titolo e debutto in top 100 per la turca Sonmez

Leggi tutto su Sportface.it

Non poteva chiudere in un modo migliore la sua stagione Zeynep, che ha trionfato nel WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. Primoin carriera per la classe 2001, che festeggia anche l’esordio tra le prime 100 del mondo (numero 91) e ipoteca un posto nel main draw del prossimo Australian Open. Non c’è stata storia in finale, conche non ha affatto sentito la pressione ed ha travolto l’americana Ann Li per 6-2 6-1 in appena un’ora e 11 minuti di gioco. Per il tennis turco si tratta del secondodi sempre a livello Wta dopo il trionfo a Istanbul, nel 2016, di Cagla Buyukakcay. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Wtain top 100 per laSportFace.