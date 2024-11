Anteprima24.it - VIDEO/ Autobus ANM linea 182, in fiamme su viale Maddalena

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo costretti a registrare ancora una volta un gravissimo episodio avvenuto ad un mezzo dell’ANM, questa volta su un, su cui sono in corso di accertamento le cause dell’incendio – afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato.La settimana scorsa avevamo denunciato già un caso simile relativo ad un mezzo della società EAV, ed anche in quel caso puntammo il dito contro gli scarsi investimenti sulla manutenzione. L’episodio di stamattina non ha fatto registrare feriti, soprattutto grazie alla prontezza dell’autista della182 che ha subito attuato i protocolli, mettendo i passeggeri a bordo del mezzo in sicurezza e chiamando i Vigili del Fuoco che, in pochi minuti, hanno raggiunto il luogo dell’incendio e lo hanno soppresso – continua Sansone.Come Unione Sindacale di Base continuiamo a chiedere al Comune di Napoli di rimpinguare le risorse da destinare alle Partecipate, in ANM, in questo momento, non vengono rispettati gli accordi sottoscritti, sono ferme le assunzioni di autisti e gli spostamenti di personale verso le stazioni metropolitane, ma soprattutto mancano pezzi di ricambio pere scarseggiano i manutentori.