Lanazione.it - Sequestrate 18.500 paia di scarpe: falso made in Italy, denunciate due aziende della provincia di Firenze

Leggi tutto su Lanazione.it

Livorno, 4 novembre 2024 – Maxi sequestro dida parte dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di Livorno. I funzionari hanno messo sotto sequestro 18.500di calzature, prodotte in Tunisia per conto di duedi, per un valore commerciale complessivo di circa 390.000 euro. Il sequestro è avvenuto per falsa etichettaturain, in seguito a un’indagine condotta dagli uffici delle dogane di Pisa e, coordinati dalla direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria. Lecoinvolte erano solite inviare pellame e accessori in Tunisia, dove venivano effettuate tutte le fasi di lavorazione necessarie alla fabbricazione delle calzature. Una volta importate in Italia, levenivano completate con l’applicazione di una mezza soletta con il marchioin, sia sulle calzature sia sulle confezioni.