Anteprima24.it - PS Sant’Agata, Rubano (FI): “La convenzione con la Federico II è l’unica via percorribile”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono in costante contatto con il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, dott.ssa Maria Morgante, per aggiornamenti sul pronto soccorso dide’ Goti. Mi ha informato che i medici idonei a seguito del recente concorso saranno disponibili a partire da gennaio e marzo 2025, tempistiche che appaiono troppo lunghe per assicurare un servizio di assistenza sanitaria completo e continuativo”. Lo dichiara l’On. Francesco Maria, deputato e segretario provinciale di Forza Italia. “Per ovviare a questa carenza e favorire nuove assunzioni, il Direttore Morgante ha espresso l’intenzione di coinvolgere, tramite unacon l’UniversitàII di Napoli, come avevo proposto in una missiva indirizzata, lo scorso giugno, al Governatore De Luca.