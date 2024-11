Ilgiorno.it - Parco Le Cornelle in festa, nato cucciolo di scimmia a rischio estinzione. Il sesso? Un mistero

Bergamo – Due buone notizie, per altrettante specie animali, arrivano dalFaunistico Ledi Valbrembo, in provincia di Bergamo. Partiamo dai “nuovi nati”: è infatti venuto alla luce undiSaimiri Sciureus, mammifero tutelato dal programma europeo EEP (European Endangered Species Programme) per le specie minacciate direttamente o indirettamente dall’attività umana. AlFaunistico Ledi Valbrembo (BG) si festeggia la nascita di undiSaimiri Sciureus, mammifero tutelato dal programma europeo EEP (European Endangered Species Programme) per le specie minacciate direttamente o indirettamente dall’attività umana. Nel primo periodo di vita, i cuccioli di questa specie vivono a stretto contatto con i genitori aggrappandosi alle loro schiene, non rendendo visibile parte del loro corpo.