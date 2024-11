Oasport.it - Pallanuoto, vince il Brescia e cade l’Ortigia nei posticipi della quarta giornata

I dueregular seasonSerie A1 2024-2025 dimaschile consegnano le vittorie die De Akker ai danni, rispettivamente, di Florentia ed Ortigia: i lombardi restano a punteggio pieno e condividono la vettaclassifica con la Pro Recco, mentre i bolognesi conquistano i primi puntistagione ed agganciano gli aretusei, sempre più in crisi di risultati in campionato nonostante il buon rendimento in Europa. La sorpresa dila compie il De Akker Team, finora fermo al palo, che batteper 12-10 ribaltando nell’ultimo quarto un match a lungo equilibrato, ma che ad inizio terza frazione vedeva gli aretusei anche sul +2.