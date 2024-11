Tvzap.it - Margot Sikabonyi: “Maria? Da ‘Un medico in famiglia’ fuggita 4 volte. Sul set mi innamorai di Pietro Sermonti”

«Quando è esploso il successo di Unin famiglia, avevo 15 anni: arrivavano offerte dal cinema, il salumiere sotto casa non mi faceva pagare più la merenda Ma io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa. Sono andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo. Le Hawaii, isole madri, fonti costanti di lava che esce dalla terra, hanno iniziato a parlarmi e l’essenza fortissima della natura ha cominciato a curarmi». A parlare così al «Corriere della Sera» è, conosciuta dal grande pubblico comedi “Unin famiglia”, la famosa fiction Rai, campione d’ascolti con protagonista Lino Banfi, il nonno di Italia.