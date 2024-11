Oasport.it - LIVE Sonego-Barrere 6-4 2-1, ATP Metz 2024 in DIRETTA: l’azzurro cancella due palle break

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30sotterra il rovescio in back difensivo. 40-15 L’italiano dipinge il campo con il dritto e chiude con la volèe a campo aperto. 30-15 Servizio, dritto e comoda volèe alta a segno per Lorenzo. 15-15 Non passa il rovescio incrociato del. 15-0 Decolla il rovescio lungolinea del francese. 2-2 Game. Volèe di rovescio ben giocata dal transalpino. 40-30 A metà rete il rovescio in back del. 30-30 Lorenzo perde il controllo del dritto dal centro. 15-30 Dritto inside in perentorio di. 15-15 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio di. 0-15 CHE PUNTOOO! Scambio in apnea per Lorenzo, che scaglia il dritto lungolinea vincente in corsa. 2-1 Game. Si ferma sul nastro il dritto di. AD-40 Prima vincente del torinese. 40-40 Decolla la risposta di rovescio del francese. Parità.