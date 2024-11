Ilrestodelcarlino.it - L’esodo delle attività . Boutique e centro estetico: "Ci trasferiamo a Canali. Lì non c’è delinquenza"

"Andiamo via dalle nostre. Qui almeno c’è più sicurezza e i nostri clienti possono trovare parcheggio agilmente".commerciale verso la periferia e quartieri più tranquilli è il nuovo eloquente fenomeno della desertificazione del cuore cittadino di Reggio. Duestoriche, lad’abbigliamento Personal Shopper di Roberta Casoli e ilUnique Beauty di Franco Mariani, entrambe in via Guido da Castello, sono tra le ultime di una lunga serie – che purtroppo è destinata a non fermarsi – ad abbassare la saracinesca: la prima dopo vent’anni di apertura, la seconda dopo undici. Le motivazioni sono analoghe, figlie di una concatenazione di problematiche che da tempo attanagliano l’esagono.