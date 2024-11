Ilgiorno.it - La rivoluzione dei vigili. Ecco l’Ia per gli incidenti

È un Corpo in continuo movimento, quello della polizia locale di Desio. Che, viste le sempre più numerose attività, ma anche i sempre maggiori pericoli che si corrono, ha deciso di attrezzarsi ancora di più. Con strumenti anti-aggressione subito e, in prospettiva, con software di intelligenza artificiale. Per questo, l’Amministrazione comunale ha deciso di puntare non solo sulla sicurezza dei cittadini, ma anche quella degli agenti. Come? Dotandoli di ulteriori strumenti per la difesa. Nei giorni scorsi è partito da Palazzo l’ordine per 40 nuovi manicotti di spray urticante “antiaggressione"“ e 3 nuove mazzette–manganello. Con una spesa di circa 3.500 euro.