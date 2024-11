Quifinanza.it - La Cina risponde ai dazi Ue con un ricorso al Wto, continua lo scontro a distanza

Leggi tutto su Quifinanza.it

, senza sosta, la guerra deitra lae l’Unione europea. L’ultimo capitolo di questa già ricca storia vede protagonista il colosso asiatico che, in risposta alle sovrattasse imposte dall’Ue sulle importazioni delle e-car made in China, ha deciso di presentare unufficiale al Wto, Organizzazione mondiale del commercio. La mossa mette a serie repentaglio le relazioni commerciali tra Occidente e Oriente, con lache, secondo quanto riferito dal suo ministero del Commercio, reputa quanto fatto a come un passo necessario per “salvaguardare gli interessi di sviluppo” dell’industria dei veicoli elettrici e andare contro il “protezionismo commerciale in nome della compensazione” anti-sussidi. Lacontrasta iUe La scelta delladi opporsi aivoluti dall’Unione europea sulle e-car prodotte nel Paese asiatico con ilal Wto delinea l’opposizione ferma del Dragone Rosso alle misure entrate in vigore lo scorso 31 ottobre.