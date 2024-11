Ilnapolista.it - Il suicidio quasi letterario del Napoli Basket, una sconfitta fantozziana che lascia i tifosi da soli a ululare

“Fate falloooooooo”. L’abbiamoto lì quel pover uomo avvolto in una sciarpa, quando tutto era finito, adcome un coyote alla luna. E quando la tribuna andava svuotandosi, e i giocatori delfirmavano autografi a bambini i cui genitori – contemporaneamente – gli intimavano di morire il prima possibile, il suddetto pover’uomo era ancora lì: le mani ad incorniciarne la faccia travisata, come l’Urlo di Munch. Con lui ad invocare quel fallo che mai fu fatto s’attardavano i reietti, i, almeno quelli ancor sospesi nell’incredulità, in un limbo incompatibile con la ragione. Cosa è successo? Bastava guardarne le espressioni scioccate, per intuirne l’elaborazione intima di un lutto troppo impresentabile per essere reale.