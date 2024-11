Amica.it - I benefici dell’olio di semi di cumino nero: elisir anti-caduta per i capelli

L’olio disi ottiene dalla spremitura a freddo deidi una pianta di origine asiatica, la Nigella Sativa. Oltre ad essere un rimedio naturale per alcuni disturbi di salute, questo olio è utilizzato anche come prodotto di bellezza per. L’olio diè ricco di vitamine B1, B2, B3 e sali minerali come calcio, acido folico, ferro, rame, zinco e fosforo. Tra i: rinforza il cuoio capelluto, promuove la ricrescita dei, perfetto per icrespi e/o ricci grazie al suo potere districante e lisciante. Infine ha proprietànfiammatorie eossid. Per saperne di più, Amica.it ha realizzato un video ad hoc.