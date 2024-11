Davidemaggio.it - Grande Fratello: Tommaso va in Spagna

La richiesta di Alfonso Signorini è stata accolta:Franchi andrà al Gran Hermano per qualche giorno. Continua infatti il gemellaggio tra ile l’edizione iberica del reality. Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ‘diventati coppia’ durante la trasferta, stavolta a volare insarà il toscano. Quest’ultimo potrà così ricongiungersi a Maica Benedicto. Tutto è partito da uno scambio di concorrenti: da un lato Shaila e Lorenzo dell’edizione nostrana sono andati per qualche giorno in. Dall’altro, dal reality iberico è arrivata in casa la giovanissima Maica, che ha mostrato fin da subito una forte sintonia con. Non a caso, la ragazza è scoppiata in lacrime all’idea di non rivederlo più appena le è stato comunicato che doveva ritornare in terra iberica.