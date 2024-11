Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2024: nuove entrate, sondaggi nomination e una possibile squalifica

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

Lunedì 4 novembre, torna ilcon una puntata che si prospetta ricca di sorprese e possibili colpi di scena. Mentre Alfonso Signorini si prepara a traghettare la trasmissione verso un cambio di programmazione, che vedrà il reality spostarsi al martedì dal 12 novembre, gli spettatori sono in attesa di scoprire le dinamiche che caratterizzeranno la serata. Chi entra e chi rischia di uscire Tra i momenti più attesi c’è l’arrivo di un nuovo concorrente: Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, conosciuto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. L’ingresso di D’Apice potrebbe rimescolare le carte in casa, dato che Federica è stata recentemente avvistata in compagnia del tentatore Stefano, suscitando domande sulle intenzioni di Alfonso. La sua presenza potrebbe infatti portare a un confronto carico di emozioni e tensioni.