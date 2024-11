Lanazione.it - Forrest spara triple pesanti. Brajkovic c’è

Christon 7. Per tre quarti di gara va a corrente alternata poi quando arriva il momento in cui si decide la partita sale in cattedra e fa vedere tutto il suo talento. Quando si accende, per gli esterni di Reggio diventa dura fermarlo.7. Il folletto di Pompano Beach quando entra in ritmo è difficile da arginare. Con le suerimette in partita Pistoia e suona la carica. Rowan 4,5. Tira come al solito con percentuali bassissime, non difende nemmeno sotto tortura e perde palloni sanguinosi. Giornata da dimenticare. Childs 6,5. Ci mette il suo solito impegno soprattutto sotto i tabelloni, in attacco non fa meraviglie ma in compenso è utile per la squadra. Bajkovic 7,5. Chiude con una doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Ssegna, difende, lotta e sgomita e sotto le plance la sua presenza si sente eccome.