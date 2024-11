Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, perché in Umbria può crollare davvero: il Pd pronto a farla fuori

È la linea Maginot, l'ultima trincea, lo swing State, per dirla con quanto accade oltreoceano. L', per il Pd, ma soprattutto per, sta diventando la battaglia delle battaglie. Nona caso, in questi ultimi giorni, è stato chiesto a tutti i massimi livelli del partito di mobilitarsi. I sondaggi non si possono più pubblicare, ma girano tra gli staffe raccontano di una competizione aperta, apertissima. La governatrice di centrodestra, la leghista Donatella Tesei, fino a qualche mese fa data in svantaggio, ha recuperato. Mentre Stefania Proietti, la sindaca di Assisi attorno a cui si è creata una coalizione formato extra-large (ma con Italia Viva e Azione “nascosti” in liste civiche), partita come la sfida civica, capace di allargare il perimetro del consenso tradizionale, nelle ultime settimane ha cominciato ad arrancare.