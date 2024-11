Ilnapolista.it - De Rossi aveva vinto solo una partita delle ultime 11, ma cosa poteva aspettarsi la Roma da Juric? (Guardian)

“Casa è dove c’è il cuore, ma questo può esporti al rischio di essere pugnalati”. Così ildescrive agli inglesi la “fatal Verona” del povero, il cui “mandato allapotrebbe aver subito una ferita terminale”. “In verità, come gli amanti sfortunati di Shakespeare,avrebbe potuto essere condannato fin dall’inizio. La decisione delladi licenziare Daniele Dedopo quattro partite di questa stagione, etre mesi dopo avergli concesso un’estensione del contratto di tre anni, è stata accolta con una rabbia così estrema dai tifosi che alla famiglia dell’amministratore delegato del club, Lina Souloukou, è stata assegnata una scorta della polizia. Ha annunciato le sue dimissioni quattro giorni dopo il cambio di dirigenza”. Tutta la rabbia successiva “era rivolta alla proprietà, non a, ma era comunque difficile immaginareavrebbe potuto fare per convincerli.