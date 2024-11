Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la scommessa di ‘Vibre’: i pensieri diventano arte

, 4 novembre 2024 – Un’esperienza vale molto di più di uno spot pubblicitario. E’ questa la filosofia dietro il marketing esperienziale; gli eventi aziendali business to business (aziende che si rivolgono ad aziende) ne sono terreni fertili: vengono create occasioni uniche di engagement che rimangono impresse nella memoria e generano una connessione autentica, emotiva con chi vi pcipa. A comprendere le potenzialità del mercato è una start upte, Vibre, una delle poche in Italia nel settore neurotech, che è riuscita a creare una combinazione perfetta di intrattenimento con la scienza. Porsche, persino Meta e una azienda leader mondiale nel settore dell’occhialeria sono gli ultimi importanti clienti per i prossimi eventi.