Biccy.it - Bonolis al posto di Striscia la Notizia? “Rivoluzione storica in tv”

Leggi tutto su Biccy.it

Se la curva di Affari Tuoi di Stefano De Martino vola, facendo ogni sera ascolti record, lo stesso non si può dire dila, che spesso viene doppiata dal competitor. Sono in molti gli esperti di tv che parlano di questa crisi del tg satirico, che è anche uno dei programmi più longevi di Mediaset e della tv italiana in generale. Stamani però Bubino blog ha lanciato un rumor gold choc secondo il quale Paolocon Avanti Un Altro potrebbe prendere ildel programma di Ricci.verso l’access prime time? “Canale 5 si prepara ad una, forse. Il tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci, stimatissimo dai vertici ieri come oggi, sta affrontando una grave crisi di ascolti e viene doppiato da Affari Tuoi. La situazione sta diventando seria. Canale 5 non può permettersi un access così basso e di poco aiuto per le proposte di prime time.