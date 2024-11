Lanazione.it - Arezzo, sostegno al progetto “Rondine, un pulmino per la Pace”

Leggi tutto su Lanazione.it

, 4 novembre 2024 –al, unper la” Grazie al Fondo Carta Etica UniCredit, supporto all’iniziativa finalizzata all’acquisto di un, unper la” è ilche UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.