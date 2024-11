Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Ricochet torna in Giappone e sfida Zack Sabre Jr. per Wrestle Dynasty

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Quest’oggi è programma l’eventoPower Struggle in quel di Osaka,. Tra i match della card quello valido per l’IWGP World Title tra il campioneJr. e Shingo Takagi. ZSJ ha difeso il suo titolo in un match duro e combattuto, ma subito dopo la fine dell’incontro la sorpresa. Nell’arena è risuonata la musica dicon buona sorpresa dei fan presenti. Ecco cosa è successo.attacca ZSJ Subito dopo la fine del match traJr. e Shingo Takagi, la musica diè risuonata nell’arena. La star AEW ha colto di sorpresa il campione colpendolo con una clothesline volante. Poi ha preso il microfono si è congratulato la sua difesa titolata, ma soprattutto ha lanciato laper l’eventoxAEWin programma il 5 gennaio prossimo.