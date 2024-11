Verona Zanetti | Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo

Leggi tutto su Sportface.it

chedentro. Il risultato è sempre una conseguenza diche si fa. Anche se non avessimo vinto avrei fatto i complimenti ai ragazzi, oggi hanno datocome nelle prime partite. Venivamo da un momento molto difficile e non era scontato. Questa piazza meritata tanto, bisogna mettere in campo prima dil’atteggiamento.avuto coraggio, creato le nostre occasioni e ciprovato fino alla fine. Vuol dire che questa squadra ha dei valori e dei buoni giocatori, che finora hanno avuto degli alti e bassi. Serdar e Duda sono veramente importanti per noi“. Così il tecnico dell’Hellas, Paolo, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 3-2 contro la Roma. “Questa squadra ha fatto tredici gol prima di questa partita e non sono pochi per un club che deve salvarsi.