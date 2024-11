Inter-news.it - Valencia, striscione dei tifosi dell’Inter a San Siro: «Vicini al dolore»

Durante il primo tempo della partita tra Inter e Venezia, tenutasi oggi a San, il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Tuttavia, la cronaca della gara è stata accompagnata da un momento di intensa solidarietà che ha unito lo stadio milanese in un segno di supporto nei confronti del popolo didopo la terribile tragedia di qualche giorno fa.– Al settimo minuto di gioco di Inter-Venezia, inerazzurri hanno esposto unoche recitava: “aldel popolono”, un gesto simbolico ma potente che ha risuonato in tutto lo stadio. Il messaggio, chiaro e conciso, non è passato inosservato e ha richiamato l’attenzione su una tragedia che ha toccato profondamente la Spagna e in particolare le aree più colpite della provincia di, devastata dai nubifragi che hanno provocato alluvioni, danni materiali e perdite umane.