"Uno spettacolo per capire noi stessi"

"Una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica e psicotropa che agisce su spettatori e personaggi in modo realistico e visionario". Si presenta così "Chi è io?", loche va in scena oggi (ore 17) al Teatro Gentile di Fabriano al termine di una residenza di riallestimento nell’ambito della stagione promossa dal Comune e organizzata dall’Amat. Protagonista è Francesco Pannofino, affiancato da Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino. Autore e regista è Angelo Longoni. Nella finzione ‘Chi è io?’ è uno show televisivo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. Come il professor Leo Mayer, psicoanalista, intellettuale non allineato e un po’ scontroso. Pannofino, è davvero così ‘particolare’ Leo Mayer? "Diciamo che è un personaggio decisamente in contrasto con il mondo come va oggi. All’inizio lo vediamo coinvolto in un salvataggio in mare.