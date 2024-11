Ilrestodelcarlino.it - Una corona d’alloro per ricordare il brigadiere Andrea Lombardini

Ricordato, ieri,dell’arma dei carabinieri di Borghi, vittima delle Brigate rosse, caduto in servizio ad Argelato di Bologna il 5 dicembre 1974, insignito della medaglia d’oro al valor civile alla memoria. Ieri presso il Comando Provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena, si è svolta la cerimonia di commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell’adempimento del dovere. Il comandante provinciale colonnello Samuele Sighinolfi, alla presenza del comandante interinale della compagnia carabinieri di Forlì, del comandante della stazione carabinieri di Forlì e del presidente della locale sezione A.n.c., ha deposto unadavanti al cippo realizzato in ricordo di