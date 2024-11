Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 10:30

Luceverdeme trovati dalla redazione nel quartiere Ponte di Nona rallentamenti in via Raoul Chiodelli per un incidente avvenuto all’altezza di via Guido Corbellini divieti di sosta e modifiche alla viabilità in zona Vaticano per la preghiera alla Regina Coeli e la benedizione Apostolica ai fedeli con Papa Francesco in piazza San Pietro inevitabili ripercussioni alsulle vie alle 20 la basilica al quartiere Celio si corre oggi la seconda edizione della gara podistica Celio Trail fino alle 13 chiuse diverse strade tra cui via di San Paolo della Croce che spostiamo al chiuso in viale delle Repubbliche Marinare tra il Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca d’Aosta Per consentire lo svolgimento di un evento commerciale per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.