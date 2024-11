Inter-news.it - Precedenti Inter-Venezia, a San Siro solo una macchia. Poi solo sorrisi!

Il match tra, previsto per questa sera a Sanrappresenta un incontro storico tra le due squadre che si sfideranno per la ventisettesima volta nella storia della Serie A. Il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri, sia per quanto riguarda gli scontri al “Meazza”, sia per quelli generali.– La partita di questa sera sarà lo scontro numero 27 tra. Un bilancio che sorride ai nerazzurri: 14 vittorie contro 6 dele 6 pareggi. Al “Meazza”, poi, il dominio dell’è ancor più schiacciante, con i nerazzurri vincitori in nove dei dieci incontri casalinghi e ilcapace di espugnare Milanonel lontano 1943, con uno storico 1-4. Per il, questa trasferta è un banco di prova difficile ma potenzialmente stimolante.