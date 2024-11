Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 novembre): Cleveland e Oklahoma City rimangono imbattute, Philadelphia sempre più giù

Leggi tutto su Oasport.it

Altra nottata NBA con iCavaliers e gliThunder che confermano la loro imbattibilità. La franchigia dell’Ohio vince all’ultimo secondo il big match ad est contro i Milwaukee Bucks, venendo premiata dal buzzer beater di Donovan Mitchell, autore di una prova da 30 punti, rispondendo a Damian Lillard che ne aveva messi 41 con 9 assist e la quasi tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (34 punti, 16 rimbalzi e 9 assist). Perinvece basta un buon secondo tempo per avere la meglio sui Los Angeles Clippers, con l’ex di turno Shai Gilgeous-Alexander che sale in cattedra con 25 punti e 9 assist. Vittoria anche per i Boston Celtics, che superano gli Charlotte Hornets nonostante l’assenza di Jaylen Brown; basta il solito Jayson Tatum da 29 punti (ma con 1/9 da tre) e un Payton Pritchard da 22 punti.