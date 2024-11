Spazionapoli.it - Napoli-Atalanta, primo tempo complicato per un azzurro: la mossa di Gasperini ha funzionato!

Leggi tutto su Spazionapoli.it

0-2: finisce il, ladi Gian Pierodecide il match. Allo stadio Maradona sta andando in scena l’undicesima giornata di Serie A con ilche sta perdendo 0-2. L’di Gian Pierosta conducendo magistralmente il match grazie alla doppietta di Ademola Lookman. Il nigeriano sta mostrando a tutti il suo valore e da rapace di area di rigore e dalla distanza, prima col mancino e poi col destro. Per l’ex Leicester City è arrivato il quarto gol contro ilin carriera. Unain particolare, però, sta mettendo in difficoltà gli azzurri.0-2, ladiblocca ilA sorpresa l’allenatore nerha tenuto fuori il miglior marcatore della Serie A, Mateo Retegui.