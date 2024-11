Gaeta.it - Milano: arrestato giovane egiziano dopo furto con strappo a una turista americana

Facebook WhatsApp Twitter Unconha scosso il pomeriggio milanese di venerdì, quando un ragazzo di 18 anni, di origine egiziana, è statoaver derubato una donnadi 75 anni. L’episodio si è verificato in via Lodovico il Moro, dove la vittima attendeva un autobus quando è stata sorpresa dalladro. La rapina ha messo in evidenza un problema crescente di sicurezza nella città. Ilalla fermata del busle 15.30 di venerdì, la 75enne stava aspettando il bus quando è stata aggredita. Il ragazzo si è avvicinato di soppiatto, le ha strappato una collanina dal valore di circa 20mila euro e ha preso la fuga in direzione di via Merula. Gli agenti delle volanti, che pattugliavano l’area, sono intervenuti prontamente.